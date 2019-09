Mondial de basket : 5 raisons qui expliquent l'exploit des Français contre les États-Unis

MONUMENTAL – Opposés aux favoris américains en quart de finale de la Coupe du Monde de basket, les joueurs de l'équipe de France se sont imposés 89-79. Une performance historique, mais pas forcément illogique.

Si Team USA fait figure de favori dans toutes les compétitions internationales, le niveau de la sélection américaine varie d'une année sur l'autre en fonction des blessures, absences et autres défections. Cette année, les États-Unis ont aligné une équipe B, voire même une équipe C. Les superstars de la NBA, le championnat nord-américain, ont décliné à tour de rôle l'invitation à disputer la Coupe du Monde en Chine. Exit, donc, les LeBron James, Stephen Curry et autres James Harden.

L'expérience accumulée en NBA (7 des 12 Français jouent ou ont joué outre-Atlantique) fait elle aussi la différence. Avec 82 matches minimum joués chaque saison, la ligue nord-américaine s'avère ultra exigeante pour les organismes, et impose un condition physique optimale. Ces rencontres de haut-niveau permettent aussi aux Français de mieux connaître leurs adversaires, eux qui les côtoient et les affrontent au quotidien. Enfin, on ressent l'expérience des joutes internationale chez les tricolores. Les Bleus peuvent s'appuyer sur leur vécu collectif et leurs passages réguliers en sélection pour négocier les matches importants. Une stabilité au sein de l'effectif qui tranche avec les défections en série dans les rangs américains, nuisible à un travail de long terme et à la cohésion.