Sarah Abitbol rejette les excuses de son ex-entraîneur, qui concède des "relations intimes inappropriées"

"Je reconnais avoir eu des relations intimes avec elle. Si mes souvenirs sur leurs circonstances exactes diffèrent des siens, j'ai conscience de ce que, compte tenu de mes fonctions et de son âge à l'époque, ces relations étaient en tout état de cause inappropriées", déclare notamment Gilles Beyer. Il est accusé par Sarah Abitbol sur une période qui court de 1990 à 1992, quand elle avait de 15 à 17 ans.

Dans une déclaration écrite transmise à l'AFP ce vendredi, l'ex-entraîneur de l'ancienne patineuse française Sarah Abitbol, Gilles Beyer, accusé de viol et d'agressions sexuelles, a concédé avoir eu "des relations intimes" et "inappropriées" avec elle. Dans cette même déclaration, l'ancien patineur se dit "sincèrement désolé" et présente ses "excuses" à Sarah Abitbol, tout en évoquant des souvenirs différents.

Plus tôt dans la journée, le club parisien de hockey sur glace et de patinage artistique des Français volants, basé à Bercy, a annoncé avoir démis de ses fonctions Gilles Beyer, de son poste de manager général. Cette "mise à l'écart de toute fonction et activité" du "délégué général Gilles Beyer, avec effet immédiat et sans limite de temps", "résulte des graves accusations portées à l'encontre de ce dernier à travers un grand nombre de médias", indique un "communiqué interne" publié sur le site internet du club.

"Le club tient à exprimer à ses adhérentes et adhérents toute son émotion et s'engage à déployer la plus grande attention et la plus grande énergie pour conserver la confiance que les pratiquantes, pratiquants et leur famille lui accordent depuis de nombreuses années en termes d'accueil et d'encadrement", ajoutent les Français volants.

Dans un livre intitulé "Un si long silence" (Editions Plon), l'ancienne championne Sarah Abitbol accuse Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans.