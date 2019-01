Comment suivre le Grand Prix d’Amérique 2019

Coup de chaud en plein hiver : ce dimanche 27 janvier 2019, à l'hippodrome de Vincennes, se déroule le Grand Prix d’Amérique 2019, 98e édition de la course hippique la plus huppée, du moins pour ce qui est du trot attelé. Sont attendus, sur la piste de 2700 mètres, 18 participants figurant la crème de la crème. Le départ est prévu à 16h. Et TF1 retransmettra la course en direct.