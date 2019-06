Grand Prix de France de F1 au Castellet : des essais libres bien animés

Le Grand Prix de France de F1 se déroule ce 23 juin 2019 au Castellet. Ce matin du 21 juin, les pilotes ont effectué des essais libres sous le soleil. La foule y est venue en masse pour encourager Pierre Gasly et Romain Grosjean. Un soutien qui ravit les coureurs français. Cette année, l'accès au Castellet a été simplifié pour réduire les bouchons et ainsi permettre aux spectateurs d'admirer plus longtemps les monoplaces.



