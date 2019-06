Grand Prix de France F1 du Castellet : l'envers du décor

Sur le circuit du Castellet, tout est temporaire comme le passage éclair des voitures sur la piste. Aussi, un décor provençal en trompe l'œil a été reconstitué avec succès juste derrière la tribune. Et pour accueillir jusqu'à 50 000 personnes par jour, les hôtels et les campings du département sont fortement mobilisés. Mais dans l'enceinte du circuit, entre les oliviers, des conteneurs ont été aménagés pour faire office de chambre tout confort à 500 euros la nuit.



