Handball : les Bleues championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire

C'est le seul titre qui manquait à leur palmarès. Les handballeuses tricolores, déjà championnes du monde, ont remporté ce dimanche la finale du championnat d'Europe. Elles ont battu la Russie, l'une des meilleures équipes au monde et championne olympique en titre, sur le score de 24-21. Les Bleues ont gagné leur surnom d'expertes.



