Le débordement homophobe de trop : la Fédération australienne va résilier le contrat d'Israel Folau

Israel Folau n'en est pas à son coup d'essai en matière d'homophobie. Il y a un an déjà, le Wallaby (73 sélections) avait promis "l'enfer" aux homosexuels avant de publier, un mois plus tard, une vidéo hostile au mariage entre personnes du même sexe. L'arrière du XV d'Australie, âgé de 30 ans, s'était attiré un déluge de critiques mais, malgré sa politique de lutte contre les discriminations, la Fédération australienne ne l'avait sanctionné. En février dernier, elle avait finalement prolongé le contrat du rugbyman, jusqu'en 2022.





Mercredi, onze mois après ses propos homophobes, l'arrière des New South Wales Waratahs a récidivé en postant deux messages identiques. Reprenant dans un tweet l'information selon laquelle la Tasmanie va rendre la mention du genre optionnelle sur les certificats de naissance, Folau a appelé les "si nombreuses personnes" que "le diable a aveuglées" à se repentir et à se tourner vers Jésus Christ. Un peu plus tard dans la matinée, il est allé encore plus loin avec un nouveau débordement, cette fois-ci sur son compte Instagram. "Attention ! Alcooliques, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées et idolâtres, l'enfer vous attend", a-t-il promis. "Repentez-vous. Seul Jésus peut vous sauver."