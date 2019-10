Il a gravi les 14 "8 000 mètres" de l’Himalaya en seulement six mois : l’exploit gigantesque de Nirmal Purja

Nirmal Purja est devenu le roi de la "couronne de l’Himalaya", cet ensemble de quatorze sommets qui se dressent à plus de 8 000 mètres entre Népal, Pakistan et Chine. Mardi, à 8h58, l’alpiniste népalais de 36 ans a conquis le dernier des quatorze géants - le Shishapangma chinois - pour boucler en à peine plus de six mois les quatorze ascensions successives. "Missions accomplie !" a-t-il sobrement indiqué sur son compte Instagram au moment de boucler son exploit.

Car il s’agit bien là d’un exploit. Alors que la première "conquête" des quatorze "plus de 8 000" avait été bouclé en seize ans en 1986 par l’Italien Reinhold Messner, le précédent record datait de 1987 et était détenu en sept ans, onze mois et quatorze jours par le Polonais Jerzy Kukuczka. Soit une amélioration par Nirmal Purja de plus de sept ans et cinq mois.

Au début de son aventure, sûr de lui, cet ancien soldat des forces spéciales britanniques arrivé récemment dans le milieu de l’alpinisme, s’était fixé comme objectif incroyable de boucler son périple en mois de sept mois à compter de son arrivée au premier sommet. "Cela a été six mois éreintants mais qui rendent humble, et j'espère avoir prouvé que tout est possible avec un peu de détermination, de confiance en soi et d'esprit positif", a également indiqué "Nims" dans un communiqué.