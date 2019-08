"Tu te dis tout de suite que c'est grave" : ils racontent la chute mortelle de Bjorg Lambrecht sur le Tour de Pologne

Au-delà du désarroi, qui noue les gorges, les interrogations. Lundi 5 août, au 48e kilomètre de la 3e étape du Tour de Pologne, entre Chorzow et Zabrze, le grand espoir belge Bjorg Lambrecht a soudainement quitté la route et s'est retrouvé dans un fossé. Dans sa chute, sur une ligne droite détrempée, le coureur de la Lotto-Soudal, âgé de 22 ans, a percuté de plein fouet une structure en béton. Pris en charge à l'endroit même de sa chute puis évacué à l'hôpital en ambulance, son état ne permettant pas son transfert en hélicoptère, le vice-champion du monde espoirs 2017 de la course en ligne a succombé à ses blessures.





Deux jours après ce décès brutal, le mystère demeure sur les circonstances de la chute qui lui a coûté la vie. Le parquet de la ville de Rybnik a ouvert une enquête, comme le veut la procédure, et une autopsie a été réalisée sur le défunt. Marek Rutkiewicz, lui, se trouvait juste derrière le cycliste belge quand l'accident a eu lieu. "Huit coureurs nous séparaient, lui et moi", raconte le coureur de l'équipe Wibatch à La Dernière Heure. "J'ai vu quand il a perdu le contrôle de son vélo. Tout de suite, il a chuté dans un fossé. Malheureusement, il y avait cette passerelle en béton. Il n'avait aucune chance d'y échapper, il est rentré droit dedans. Je l'ai vu replié sur lui au fond du fossé." Mais que s'est-il passé pour qu'il chute dans une ligne droite ?