Violences sexuelles dans le sport : malgré des témoignages, "ce n'est pas la fin de l'omerta"

La parole des femmes agressées se libère. Un mois après l'enquête du média Disclose et l'émission "Envoyé Spécial" sur la pédophilie dans le sport, le quotidien L'Équipe sort un grand dossier, avec des témoignages édifiants, sur les agressions sexuelles dans le milieu. D'anciennes patineuses et nageuses, mineures pour la plupart au moment des faits, relatent les violences infligées par leurs entraîneurs. Parmi les prises de parole, la décuple championne de France de patinage artistique Sarah Abitbol affirme dans L'Obs avoir été violée à plusieurs reprises, entre 1990 et 1992, alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans.

Véronique LEBAR : Elles se sont battues pour être entendues et écoutées. On a été obligés de s'intéresser à leur parole parce qu'elles ont crié leur histoire haut et fort. Mais le monde du sport, en tout cas à l'époque, a été très content d'enfouir tout ça. Ces témoignages n'ont pas entraîné une véritable prise de conscience. Une telle volonté aurait peut-être un peu trop remué les fondements du sport. Certaines personnes, heureusement ce n'est pas la majorité, ne veulent pas que cela s'ébruite. Le sport est un petit milieu. Tout le monde sait tout. Il y a beaucoup de choses connues en interne au niveau des Fédérations, qui sont tues ou cachées. De telles affaires sont lourdes et peuvent aisément mettre à mal une Fédération ou certaines personnalités.

Véronique LEBAR : Honnêtement, cela ne me surprend pas outre mesure. Ces cas-là, on les connaît. On en parlait depuis années. On savait qu'il y avait pas mal de soucis, notamment en ce qui concerne le patinage. Ça a toujours été couvert. Il y avait un espèce de petit consensus qui faisait qu'il ne fallait que cela sorte. Là, c'est rendu public. C'est bien que cela arrive maintenant. Derrière tout ça, il y a aussi le "lead" du mouvement #MeToo. C'est l'après #MeToo, en quelque sorte. Mais, contrairement à ce que titre L'Équipe à sa une, je ne pense pas que ce soit, à proprement parler, la fin de l'omerta.

LCI : Dans son enquête sur les violences sexuelles en milieu sportif, parue en décembre dernier, le média Disclose a recensé 28 disciplines sportives concernées par ces agissements. Y a-t-il des disciplines plus touchées que d'autres ?

Véronique LEBAR : Cela existe dans tous les sports. C'est d'ailleurs confirmé par le rapport de Greg Décamps de 2009 (sur l'état des lieux des violences sexuelles dans le sport en France, ndlr). Il y des cas recensés dans toutes les disciplines, olympiques ou non, et quel que soit le niveau. Je ne dirai pas que c'est une question de sport, mais plutôt de personne. Un individu formé dans une discipline peut profiter de la proximité qui est tacite dans le sport pour s'approcher de façon malsaine des sportives. C'est vrai qu'en natation ou un gym, les corps sont plus dénudés. Ce sont aussi des disciplines à maturité précoce, avec des enfants moins aptes à réagir et plus fragiles. Mais il est évident que cela touche tout le monde, mêmes les sports les plus confidentiels comme le twirling bâton ou le roller. Plus le niveau de performance augmente, plus la nature de la maltraitance augmente.

LCI : Ces nouveaux témoignages au compte-gouttes de victimes ont le bénéfice d'exister et mettre des mots sur des violences subies. Peuvent-ils être le point de départ d'un mouvement #MeToo dans le monde sportif ?

Véronique LEBAR : J'espère me tromper, mais je ne pense pas. Il y a des facteurs relatifs au sport qu'il faut prendre en compte. Si un sportif parle, quelque part dans sa tête, c'est une façon de s'avouer vaincu. Quand on est sportif, on tient contre vents et marées, contre la maladie et la méforme. De fait, souvent, les sportifs intériorisent les agressions et les violences sexuelles et les perçoivent comme un nouvel obstacle. Ils doivent serrer les dents pour le traverser. C'est quelque chose qui n'existe pas dans un autre milieu. C'est aussi cette forme d'auto-censure qui fait qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas parler.