Alex Zanardi dans "un état très grave" après un accident de vélo à main

"En raison de la gravité de sa blessure à la tête, l'intervention de neurochirurgie et de chirurgie maxillo-faciale a débuté peu après 19h00 et s'est terminée peu avant 22h00", a ensuite précisé l'hôpital, dans un communiqué. "Le patient a été transféré en soins intensifs, le pronostic est réservé. Son état est très grave", a confirmé l'hôpital.

"Je suis très inquiet, je retiens mon souffle, je vous demande de faire comme moi et de prier pour lui. Je suis l'un de ses fans et je suis son ami", a réagi sur Twitter l'Américain Mario Andretti, ancien champion du monde de F1.

Suite à un gros accident en 2001 sur la piste allemande du Lausitzring, à 320 km/h, Zanardi avait été amputé des deux jambes. Il a ensuite repris le volant en voitures de tourisme (WTCC) et en GT, puis s'est reconverti dans le handisport avec beaucoup de succès: quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Jeux Paralympiques de 2012 et 2016, ajoutés à dix titres mondiaux, tous conquis sur un vélo à main.

"Je m'étais fixé un objectif, celui de mener une vie normale", disait Zanardi après son accident de 2001. "Aujourd'hui, je peux marcher, nager, skier", ajoutait-il quelques années plus tard. Il a même participé au fameux Ironman, le triathlon le plus dur du monde, en 2014 à Hawaï, et a établi un nouveau record du monde, en septembre dernier, pour un triathlon paralympique: 8 heures, 25 minutes et 30 secondes.