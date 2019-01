Elle remporte un ultra-marathon en battant de 12 heures le record d’un homme... et en s’arrêtant plusieurs fois pour tirer son lait !

Car oui, Jasmin Paris, 35 ans, qui étudie la leucémie lymphoblastique aiguë à l’université d’Édimbourg, est une jeune maman. Et ce qui rend son exploit encore plus notable est qu’elle a dû, à plusieurs reprises, interrompre sa course pour tirer son lait. De quoi accentuer un peu plus encore la fatigue... "Sur la fin, je voyais des animaux apparaître sur chaque rocher et j’en oubliais ce que j’étais en train de faire. Je devais me réveiller à chaque fois. C’était des hallucinations. En plus de ça, il faisait très froid et je portais sur moi tous les vêtements que j’avais pris pour la course." Des vêtements qu’elle a donc dû enlever puis remettre à chaque arrêt. Du moins sur la partie haute de son corps.