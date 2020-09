Jauge, protocole, tests et joueurs exclus... le Covid a pris de revers Roland-Garros

Organisé pour la première fois aussi tard dans l'année, le Grand Chelem parisien se jouera en effet quasiment à huis clos, avec seulement 1000 spectateurs par jour. Fixée avant l'été à 20.000 (dont 10.000 pour les finales), réduite à 11.500 le 7 septembre puis ramenée à 5000 dix jours plus tard, la jauge quotidienne a de nouveau été abaissée , a confirmé le Premier ministre Jean Castex, interrogé jeudi 24 septembre sur France 2. "Nous appliquerons à Roland-Garros les mêmes règles qu'ailleurs", a-t-il affirmé, suite au passage de Paris et de sa petite couronne en zone "d'alerte renforcée". Dans le détail, ce ne sont en fait que 750 spectateurs grand public qui auront accès au stade chaque jour, a précisé ce vendredi 25 septembre Stéphane Morel, directeur général adjoint du pôle marketing et développement économique de la FFT. Les 250 places restantes iront aux "invités de nos partenaires, en nombre très, très restreint (200)" et "aux élus et personnalités qui doivent accéder au stade".

Habituellement bourdonnante, la ruche de 12 hectares, située porte d'Auteuil, va sonner désespérément creux. Disputés dans un silence de cathédrale, avec pour seuls bruits les exclamations des joueurs et le son des raquettes qui tapent la balle, les qualifications ont déjà donné le ton de ce que sera le tournoi parisien. Avec seulement 1000 personnes, qui devront porter le masque en permanence, l'ambiance sera feutrée, avec des allées vides et des tribunes plus que clairsemées. "Nous sommes convaincus que nous aurions pu accueillir 5000 personnes, le site est immense... Malheureusement c'est comme ça", a déploré le directeur du tournoi Guy Forget ce vendredi 25 septembre sur franceinfo . Heureusement, est-on amené à se satisfaire, les organisateurs, joueurs, staff et journalistes ne seront pas comptabilisés parmi le millier de spectateurs autorisés par jour.

Et tout ce petit monde cohabitera, plus au moins, ensemble. Une "bulle" sanitaire, bien que le terme "bulle" soit réfutée par l'organisation de Roland-Garros, a été mise en place pour tenter de protéger les joueurs et leurs staffs. Ils seront logés dans deux hôtels, à proximité du complexe parisien. "Nous ne raisonnons pas (comme) dans un film de science-fiction, en termes de bulle sanitaire hermétique, c'est un fantasme. (...) Il n'y a pas d'illusion d'un endroit magique où on serait protégé de tout", a confié Jean-François Vilotte, directeur général de la FFT. Il n'empêche que dans les faits, cela y ressemble fortement. Toutes les joueuses et tous les joueurs, sans exception, dormiront dans ces établissements réservés par les organisateurs. Y compris Serena Williams, qui a pourtant ses habitudes dans la capitale française. "J'espérais loger dans mon appartement à Paris", a regretté l'Américaine, autorisée pendant l'US Open à louer avec d'autres tenniswomen une maison à New York.

Pour déterminer qui dormira où, le choix a été fait au "ranking". Les mieux classés séjourneront dans un hôtel, les classés 60 et plus dans un autre, plus bas dans la rue. Par ailleurs, les joueuses et les joueurs ne sont pas autorisés à quitter leur lieu de villégiature, sauf pour se rendre à Roland-Garros, uniquement les jours de matchs, à Jean-Bouin pour s'entraîner ou un impératif médical. Un non respect de cette consigne pourrait amener à une disqualification et un retrait de l'accréditation. Et les organisateurs de Roland-Garros ne plaisantent pas à ce sujet. "Dimanche, un joueur était bloqué dans un embouteillage à 500 mètres de l'hôtel à cause du Tour de France ", a raconté à l'AFP le Dr Bernard Montalvan, responsable du protocole sanitaire du Grand Chelem parisien. "Il a appelé pour savoir s'il pouvait descendre" et rentrer à pied, "on lui a répondu non".