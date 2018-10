Jeux olympiques d'hiver 2018 : les primes des médaillés seront imposées

Les médaillés olympiques et paralympiques des Jeux olympiques d'hiver 2018 ont reçu une prime de l'Etat. En tout, ils comptent 28 athlètes à avoir reçu des médailles soit 19 médaillés olympiques et neuf paralympiques. A noter qu'une médaille d'or reçoit 50 000 euros, une argent 20 000 euros et 13 000 euros pour le bronze. Ce qui équivaut aux mêmes montants que pour les médaillés d'été en 2016 à Rio de Janeiro. Cependant, la différence fait que les sportifs des jeux d'hiver devront déclarer leurs primes comme un revenu. Quid des réactions des athlètes ?



