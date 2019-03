JO-2024 à Paris : le breakdance confirmé par le CIO

Face à la raréfaction des candidatures notamment, pour les Jeux olympiques d'hiver, le CIO a également annoncé mercredi la création d'un groupe de travail chargé de réfléchir à de possibles réformes du processus. "Nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail composé de cinq personnes représentant les cinq continents et présidé par l'Australien John Coates", a expliqué M. Bach. "Les temps continuent de changer, nous voulons accompagner ces changements", a-t-il ajouté.





Si les candidatures ou marques d'intérêt sont nombreuses pour les Jeux d'été 2032 - avec notamment l'Indonésie et une candidature commune des deux Corées - plusieurs villes candidates se sont retirées de la course aux JO d'hiver 2026, notamment Sion (Suisse) et Calgary (Canada), en raison de l'absence de soutien populaire. Seules Stockholm et Milan/Cortina d'Ampezzo restent dans la course pour une attribution qui sera faite en juin par le CIO. Ce groupe de travail comprend quatre autres membres du CIO : la Chinoise Lingwei Li, la Burundaise Lydia Nsekera, la Slovaque Danka Bartekova, représentant les athlètes et l'Argentin Gerardo Werthein.