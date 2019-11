Paris 2024 : entre écologie et contraintes budgétaires, quelles solutions pour financer l'événement ?

Signe de ces exigences, le partenariat noué par le Comité international olympique (CIO) et la plateforme de location de logements Airbnb irrite lui aussi la maire de Paris. Mais pas seulement : les hôteliers ont annoncé le 20 novembre dernier "suspendre leur participation" à l'organisation des JO .

Conséquence directe, le groupe pétrolier Total, qui était pourtant en discussions avancées avec le Cojo, a dû jeter l'éponge en juillet dernier sous la pression de l'édile . Un choix fort alors que Total était prêt à investir près de 120 millions d'euros, une somme non négligeable pour un portefeuille de partenaires estimé à 1,2 milliard d'euros.

Depuis de longs mois, le financement des Jeux olympiques de Paris 2024 suscite de nombreuses interrogations. La maire de Paris Anne Hidalgo, qui a son mot à dire dans le projet, veut placer ces olympiades sous le signe de l'écologie et a indiqué vouloir "faire de Paris une ville sans plastique d'ici 2024" en vue de cet événement mondial. Elle a notamment envoyé un courrier à Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des JO de Paris 2024 (Cojo), lui indiquant que les futurs sponsors des JO devraient répondre à des critères écologiques et éthiques.

La question est donc de savoir comment le Cojo compte boucler son budget d'ici à 2024, tout en respectant les directives éthiques et écologiques imposées par la mairie de Paris. Joint par LCI, l'économiste du sport Pierre Rondeau, également consultant et chroniqueur pour RMC Sport, détaille les alternatives possibles pour le comité.

Le spécialiste annonce d'emblée la couleur. "Il sera très difficile de trouver un sponsor de rang 1, tel que Total, de nature éco-responsable. LVMH, qui investit massivement dans le patrimoine culturel et historique, pourrait être un candidat potentiel. Néanmoins, le fossé est grand entre les grandes sociétés et le domaine sportif en France. Il y a juste à se pencher sur le secteur du football hexagonal. Des entreprises du CAC 40, seul Accor est sponsor et partenaire d'un club de Ligue 1, le PSG. Cela traduit quelque peu le manque de culture sportive globale qui réside au sein des entreprises françaises", développe-t-il.