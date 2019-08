Au bout du suspense, la judoka française Clarisse Agbegnenou sacrée championne du monde pour la 4e fois

Elle est de nouveau sur le toit du monde. A 26 ans, Clarisse Agbegnenou a conquis son quatrième titre de championne du monde ce mercredi, terrassant en finale des moins de 63 kg la Japonaise Miku Tashiro, sur ses terres à Tokyo. Déjà sacrée en 2014, 2017 et 2018, elle est la toute première judoka française à être sacrée quatre fois.





Elle devance ainsi Lucie Décosse, Gévrise Emane et Brigitte Deydier, championnes du monde à trois reprises. Egalement championne d'Europe quatre fois (2013, 2014, 2018 et 2019), la native de Rennes, n°1 mondiale et invaincue depuis près de vingt mois, aborde la route vers les Jeux Olympiques 2020 - également à Tokyo - de la meilleure des manières.