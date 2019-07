Kaepernick, James, Curry... Avant Rapinoe, toutes ces fois où Donald Trump s’est fâché avec des sportifs

Deux jours après le sacre américain au Mondial 2019, la star de l’équipe et meilleure joueuse du tournoi, Megan Rapinoe, a de nouveau déclaré qu’elle et ses coéquipières n'accepteraient probablement pas une invitation à la Maison Blanche. "Je n'irais pas. (…) Et je crois que toutes les membres de l'équipe à qui j'ai parlé explicitement de cela n'iraient pas", a-t-elle indiqué lors d'une interview sur CNN. Selon elle, cette rencontre avec Donald Trump, dont elle est une farouche opposante, serait "une opportunité pour l'administration" Trump d'"exhiber" l'équipe.





"Je ne pense pas du tout que cela fasse sens pour nous. Je ne peux pas imaginer qu'une de mes coéquipières veuille être mise dans cette position", a-t-elle insisté avant, invitée par son intervieweur à le faire, de s’adresser directement au président américain : "Je pense que je dirais que votre message exclut des gens. Vous m'excluez. Vous excluez les gens qui me ressemblent. (…) Je pense que vous vous référez à une ère qui n'était pas géniale pour tout le monde."