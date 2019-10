KO mortels en boxe : un passeport interfédéral pour éviter de nouveaux drames ?

SOLUTIONS - Deux jours après le décès de Patrick Day, boxeur américain de 27 ans, dès suites d'un violent KO, des questions émergent quant au suivi médical des boxeurs professionnels. En France, un passeport interfédéral empêchant les combattants d'exercer d'autres disciplines durant le temps de repos est à l'étude.

Lors de l'annonce du décès de Patrick Day, le promoteur du combat, Lou DiBella, a appelé les autorités à prendre leurs responsabilités, adopter des normes de sécurité plus strictes, pour rendre la boxe "plus sûre". Interrogée par LCI, Maryannick Machard-Lepennetier, médecin fédéral national et présidente de la commission médicale de la Fédération française de boxe, indique que, dans les faits, "il n’y a pas une augmentation à proprement parler des morts liés aux KO en boxe anglaise, encore moins en France."

Le boxeur américain Patrick Day est mort à seulement 27 ans le 16 octobre des suites d'un violent K.O survenu 4 jours plus tôt lors de son combat face à Charles Conwell. Il est le troisième boxeur professionnel à mourir des suites de blessures sur le ring en 2019, après l'Argentin Hugo Santillan, décédé le 25 juillet dernier, et Maxim Dadashev, mort le 23 juillet.

"Néanmoins, nous sommes en train de mettre en place, avec le ministère des Sports, un protocole très stricte à ce sujet. Nous travaillons sur la mise en place d’un passeport interfédéral, obligeant les boxeurs à observer un temps de repos stricte après un KO. Ainsi, grâce à ce passeport, les boxeurs ne pourront effectuer de combats dans d’autres sports de combat pendant la période d’indisponibilité" explique la médecin.

"Avant chaque combat, la fiche du boxeur sera consultée sur le site par les autorités compétentes et le médecin, afin de savoir si le boxeur est en capacité de combattre" précise Maryannick Machard-Lepennetier, faisant notamment écho au phénomène appelé le "second impact". Le "second impact" est un syndrome pouvant être mortel dans un cas sur deux et provoqué par un nouveau choc à la tête, qui survient peu de temps après un KO.