L'ancienne championne Nathalie Péchalat, candidate à la présidence de la fédération de patinage

Née à Rouen et âgée de 36 ans, Nathalie Péchalat possède un passé glorieux sur la glace, avec cinq titres de champions de France avec son partenaire Fabian Bourzat, en 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014, deux titres de champions d'Europe, en 2011 et 2012, ainsi que deux médailles de bronze aux championnats du monde, en 2012 et 2014. Retraitée depuis 2014, Péchalat est toutefois licenciée au sein du club parisien des Français Volants, où officiait Gilles Beyer, accusé de viols par plusieurs patineuses.

Elle est également engagée auprès de l'association de lutte et de prévention contre les violences sexuelles dans le sport, "Colosse aux pieds d'argile". Selon l'association, la compagne de l'acteur Jean Dujardin a été une des premières à alerter sur les cas d'agressions sexuelles, essayant de faire intervenir l'association dans la fédération pendant plus de trois ans, sans succès. Membre de la commission des athlètes du comité olympique sportif français (CNOSF), elle est l'une des signataires, avec une cinquantaine d'autres sportifs, d'une tribune appelant à "briser le silence".