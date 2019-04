"Sous le coup d'un mandat d'arrêt", la boxeuse iranienne Sadaf Khadem et son coach Mahyar Monshipour annulent leur retour en Iran

Alors que Khadem et Monshipour se trouvent actuellement à Poitiers, où vit l'ancien champion, la jeune femme serait accusée d'avoir enfreint la loi iranienne obligeant les femmes à porter le hijab, ayant disputé son combat en short et débardeur, quand son entraîneur serait lui soupçonné de complicité. Selon l'attachée de presse, le mandat d'arrêt contre les deux sportifs aurait été notifié à Monshipour par un SMS venant d'une personne dont il refuse de donner l'identité.





Si les deux Iraniens ne souhaitent pas s'exprimer pour le moment, le ministère des Sports français serait bel et bien au courant de ce dossier. Contactée par L'Equipe mardi, l'ambassade de la République islamique d'Iran n'a pas officiellement commenté l'affaire. Peu de temps après son premier combat, Sadaf Khadem confiait à l'AFP : "Je veux m'améliorer le plus possible, aller le plus loin possible et montrer la voie aux autres Iraniennes pour qu'elles puissent goûter à ce sport."