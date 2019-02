La folie du Super Bowl !

Aux États-Unis, le Super Bowl est le match plus regardé de l'année. Un habitant sur trois sera devant sa télé pour le suivre. Il va également rassembler 800 millions de téléspectateurs à travers le monde. Cette finale du championnat de football américain est bien plus qu'un événement sportif. Nos correspondants à Atlanta nous en disent plus.



