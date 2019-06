La légende du basket français Tony Parker met un terme à sa carrière

Le sportif l'a d'abord annoncé en anglais dans une interview accordée à The Undefeated. "Je vais prendre ma retraite. J'ai décidé que je jouerai plus au basketball" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Beaucoup de choses différentes m'ont finalement conduit à cette décision. Finalement, je me suis dit que si je ne pouvais plus être Tony Parker et que je ne pouvais pas jouer pour gagner un titre, alors je ne veux plus jouer au basket-ball."





"Je me sens très chanceux d'avoir joué pour de grandes équipes avec des coéquipiers et un excellent entraîneur. Ce que nous avions était très spécial. Et c’est drôle parce que toute cette année à Charlotte, j’ai encore plus réalisé que ce que nous avions (ndlr : aux San Antonio Spurs) était très, très spécial. Nous étions si proches en tant que coéquipiers. Et même aujourd'hui, comme il y a deux jours, je jouais au tennis avec Timmy (ndlr : Tim Duncan) et Manu (ndlr : Manu Ginobili). Nous parlions du bon vieux temps et vous réalisez à quel point c'était spécial" a pousuivi "TP" dans l'entretien.