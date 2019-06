La légende Parker met un terme à sa carrière

La grande star du Basketball Tony Parker, ou Tony P. pour les intimes, a annoncé sur son compte Twitter, qu'il prenait sa retraite. "Je n'ai jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA", a-t-il affirmé. Cette succes story phénoménale lui a d'ailleurs rapporté une fortune de plus de 150 millions d'euros rien que pour son contrat avec les Spurs de San Antonio. Pour la suite de son parcours, il n'a pas de soucis à se faire avec les nombreuses activités qu'il effectue. On espère simplement qu'il ne se remettra pas à la musique.



Ce mardi 11 juin 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de la retraite de Tony Parker. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.