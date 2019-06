La place de la Concorde se transforme en un grand stade olympique

Course de marathon, natation, boxe et autres disciplines olympiques sont présentées à la place de la Concorde ce 23 juin 2019. Au total, 30 fédérations et 150 athlètes de renom accueillent sur place un grand public qui se prend au jeu. Toutes les activités sont entièrement gratuites pour s'initier dans le monde des sports olympiques. Pour cette occasion, certains chanceux ont déjà décroché leur billet pour les JO de 2024.



