Le beach-rugby attire de plus en plus

Le beach-rugby est un sport qui se joue à cinq, sur la plage, avec un ballon ovale. Alors que cette discipline est peu connue, elle attire désormais de plus en plus de passionnés. Une compétition de beach-rugby a été organisée à Gruissan, dans l'Aude. A cette occasion, 96 équipes ont été réparties sur huit terrains et se sont affrontées sur le sable au bord de la mer.



