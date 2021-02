Le biathlon, sport adoré des vacanciers à la station de Font-Romeu ?

Bien viser et skier le plus vite pour faire gagner sa famille ou son groupe d'amis. Une course en équipe pour laquelle les vacanciers se prennent au jeu. "Ce qui est stimulant, c'est le côté challenge", précise une vacancière. Pas facile de tirer après un effort physique. Il faut arriver à se mettre dans sa bulle pour toucher les cinq cibles à dix mètres.

Plutôt adeptes du ski alpin d'habitude, la plupart découvrent cette activité qui allie précision, endurance et équilibre. "Ça change un peu, il faut bien se concentrer dans les descentes et bien faire les petits pas, sinon au moindre problème on tombe", raconte un joueur. Le biathlon est un succès ce 2021 à Font-Romeu. Avec quatre fois plus d'élèves que d'habitude, l'école de ski a augmenté le nombre de cibles de quatre à dix, mais ne parvient pas à satisfaire la demande. "On reçoit des cinquantaines d'appels par jour et on leur dit qu'on est complet jusqu'à la fin février", a dévoilé Aristide Bègue, responsable du biathlon. Pour un groupe de deux à cinq personnes, ce sera 120 euros les deux heures. Le temps de vivre le rêve de se prendre pour Martin Fourcade, sur ces terres qui ont vu grandir, le quintuple champion olympique.