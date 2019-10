Le boxeur américain Patrick Day est mort des suites de sa lésion cérébrale après un violent K.O.

DÉCÈS - Dans un état "extrêmement critique" depuis le samedi 12 octobre, le boxeur Patrick Day, 27 ans, est mort mercredi 16 octobre, des suites de la lésion cérébrale qu’il a subie lors d’un combat contre Charles Conwell.

Le boxeur américain Patrick Day est mort à 27 ans mercredi 16 octobre. Il se trouvait dans un état critique depuis le violent K.O. dont il a été victime samedi 12, lors d’un combat des super-welters contre son compatriote Charles Conwell.

"Patrick Day est décédé aujourd'hui des suites de la lésion cérébrale traumatique qu'il a subie dans son combat" a annoncé dans un communiqué le promoteur de combats Lou DiBella. "Il était entouré de sa famille, d'amis proches et de membres de son équipe, dont son mentor, ami et entraîneur Joe Higgins. Au nom de la famille de Patrick, de son équipe et de ses proches, nous sommes reconnaissants pour les prières, le soutien et les marques d'amour adressés à Pat depuis sa blessure", a poursuivi Lou DiBella.