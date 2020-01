Le message d'adieu déchirant de LeBron James à Kobe Bryant : "J'ai le cœur brisé et dévasté mon frère"

RESPECT - Sa prise de parole était attendue. Aperçu en larmes dimanche après-midi, après avoir appris le décès de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère, LeBron James est sorti de son silence lundi soir. Le numéro 23 des Lakers a rendu hommage au "Black Mamba" dans un long message posté sur Instagram.

Il a pris le temps pour trouver les bons mots. Muet depuis la disparition de Kobe Bryant, mort avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un crash d'hélicoptère dimanche sur les hauteurs de Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, LeBron James ne s'était pas encore exprimé publiquement. La star des Lakers, qui voue un culte à son illustre aîné, avait été filmée dimanche après-midi sur le tarmac de l'aéroport. Il revenait alors de Philadelphie, la ville de naissance du "Black Mamba", où il l'a dépassé en devenant, avec 33.655 points inscrits, le troisième meilleur marqueur de la NBA. Accablé par le tragique décès de son grand ami, on le voyait sécher ses larmes avec un mouchoir et tomber dans les bras de plusieurs personnes.

Je te promets que je perpétuerai ton héritage - LeBron JAMES, ailier des Los Angeles Lakers

Lundi soir, "The Chosen One" a finalement puisé en lui le courage de parler. Dans un long post, emprunt de respect, d'émotion et d'amour, sur son compte Instagram, LeBron James lui a rendu un vibrant hommage. "Je ne suis pas prêt mais je me lance. Je me pose pour essayer d'écrire quelque chose, mais dès que je commence un post, je recommencer à pleurer en pensant à toi, à Gigi, à cette amitié, ce lien, cette fraternité que nous avions !", a-t-il écrit. Félicité par Kobe sur Twitter, son ultime message, après avoir battu son record de points, l'ailier des Lakers l'a aussi eu téléphone le matin de l'accident. "J'ai entendu ta voix dimanche avant de repartir de Philly pour LA", ", a-t-il écrit. "Je ne pensais pas un seul instant en un million d'années que ce serait la dernière conversation que nous aurions. WTF ! J'ai le cœur brisé et dévasté mon frère. Je t'aime grand frère. "

"Mon cœur est avec Vanessa (la femme de Bryant, ndlr) et les enfants. Je te promets que je perpétuerai ton héritage, mec !", a assuré LeBron James, arrivé à Los Angeles pendant l'été 2018 avec l'ambition de poursuivre l'oeuvre entreprise par Kobe Bryant, qui a passé 20 ans au sein de la franchise californienne. "Tu es si important pour nous tous ici, en particulier pour la Laker Nation. C'est ma responsabilité de porter cette merde sur mon dos et de continuer ! S'il te plaît, donne-moi la force depuis le paradis et veille sur moi ! Je m'en occupe ici. J'aimerais tellement en dire plus, mais pour le moment, je ne peux pas car je n'arrive pas à traverser tout ça. Jusqu'à ce que nous retrouvions mon frère ! Mamba pour la vie, Gigi pour la vie."