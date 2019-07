Le Mondial la Marseillaise à pétanque, la plus grande compétition au monde

Le mondial de la pétanque a débuté le 7 juillet 2019 à Marseille. Le concours est ouvert à tous aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. Plus de 13.000 compétiteurs venant de 25 pays différents participent à ce tournoi international. Jusqu'à la grande finale, 160.000 spectateurs sont attendus durant ce mondial.



