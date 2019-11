Les incendies, sanction divine : le nouveau dérapage homophobe du rugbyman australien Israel Folau

Six mois après, Israel Folau a récidivé. Limogé en mai dernier pour des propos homophobes, l'ancien arrière australien s'est une nouvelle fois illustré de la pire des manières en liant les incendies dévastateurs en Australie au mariage gay. Selon lui, ces incendies et la sécheresse qui frappent le pays ces dernières semaines sont l'oeuvre du "Tout Puissant" : "Regardez à quelle vitesse ces incendies, ces sécheresses, toutes ces choses sont arrivées en si peu de temps. Pensez-vous que ce soit une coïncidence ? Dieu vous parle. L'Australie doit se repentir et annuler ces lois, retourner à ce qui est bien selon Dieu."

Quand Folau évoque "ces lois" à annuler, il évoque le mariage homosexuel ainsi que l'avortement, légalisés depuis peu dans toute l'Australie. Le mariage homosexuel a effectivement été légalisé dans le pays après un référendum en 2017 et la Nouvelle-Galles du Sud est devenue le dernier Etat à décriminaliser l'avortement en septembre dernier. Pour Folau, ces catastrophes ne sont qu'un "petit aperçu du jugement de Dieu qui arrive".