Le Suédois Armand Duplantis bat à nouveau le record du monde de la perche avec un saut à 6,18 m

On serait l'un de ses futurs adversaires lors des JO de Tokyo, on se ferait tout de même un peu de souci, vu l'état de forme du monsieur. Le prodige suédois du saut à la perche, Armand Duplantis vient de battre à nouveau le record du monde, une semaine jour pour jour après avoir effacé le français Renaud Lavillenie, avec un saut à 6.17m. A Glasgow en Ecosse, il vient de renouveler son exploit avec une facilité déconcertante : ce samedi 15 février, il a fait un saut à 6.18m, faisant ainsi disparaître son propre record.

Le sauteur suédois inscrit son nom dans la légende du sport ayant sauté plus haut que le "Tsar" ukrainien Sergei Bubka (6,15 m en 1993) et que le champion olympique 2012 français qui avait réussi 6,16 m en février 2014. La semaine dernière, après son précédent record, il assurait que ce record était sans doute son plus grand souhait : "C'est quelque chose que je voulais depuis que j'ai trois ans. C'est une année très importante (avec les Jeux de Tokyo), c'est une bonne façon de la débuter". On ne le démentira pas.