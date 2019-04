Le Tour de France a son album Panini (et on sait à quoi il ressemble)

"Ah bon, il n'y avait pas d'album Panini consacré au Tour ?" Comme nous, c'est sûrement ce que vous vous êtes dit en lisant le titre de notre papier. Eh bien non, il n'y en avait pas. Hormis une édition éphémère en 1972, un album appelé "Sprint" dédié au cyclisme en général, le groupe italien spécialisé dans les vignettes autocollantes ne s'était jamais mis en selle pour courir la Grande Boucle. En cette année du centaine du Maillot jaune, porté pour la première fois le 19 juillet 1919 par le Français Eugène Christophe, Panini a réparé son "erreur" en lançant une collection spécifique et originale sur le Tour de France.





Présenté jeudi 25 avril à la presse, le livret est composé de 352 stickers, dont 32 spéciaux, et de 42 cartes collectors présentant les principaux obstacles, les moments forts de l'histoire du Tour et le matériel (vélos et maillots) de chacune des 22 équipes engagées sur la course estivale. À l'occasion du départ de Bruxelles le 6 juillet, et des 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx, Panini consacre deux pages au "Cannibale". Diffusé dès le 4 mai dans deux pays, en France et en Belgique, l'album sera vendu au prix de 3,95 euros. Chaque pochette (cinq vignettes autocollantes et une carte spécifique) coûtera un euro.