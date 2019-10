Les athlètes olympiques ont-ils accès à un McDonald's gratuit et à volonté durant les JO ?

À LA LOUPE – Médaillé d'or aux JO de Londres, le nageur français Yannick Agnel a livré quelques anecdotes sur la vie des athlètes aux Jeux. Il évoque notamment un McDonald's gratuit et à volonté dans l'enceinte du village olympique. LCI a vérifié : ce n'est pas un mythe.

Sa publication Twitter a également attiré l'attention de l'ancien nageur Yannick Agnel, double champion olympique à Londres en 2012 et qui a concouru à Rio en 2016. Il a lui aussi partagé une info étonnante : "Le village olympique comporte une cafétéria immense où l’on sert des spécialités du monde entier et pour tous pendant la durée des épreuves". Rien de très surprenant jusque-là, mais l'athlète a souligné que les sportifs, à qui l'on ne cesse de rappeler les bienfaits d'une nutrition irréprochable, avaient aussi accès à "un McDo, gratuit et à volonté".

Auteur, youtubeur, à la recherche de "sources d'étonnement" comme il se décrit lui-même en ligne, Patrick Baud a récemment sollicité les internautes qui le suivent. Il leur a ainsi demandé de partager des choses intéressantes apprises dans le cadre de leur travail, et "que le grand public ne sait généralement pas". En réponse, il a reçu des dizaines d'anecdotes et de faits surprenants, partagés par des anonymes aux métiers très variés.

Pour en savoir plus, LCI a contacté Yannick Agnel. Retraité des bassins, le grand gaillard de 2,02m s'est reconverti dans l'écriture et dans l'e-sport. Désormais directeur sportif de l'équipe MCES, il se souvient parfaitement des deux éditions des JO auxquelles il a eu la chance de participer. Et explique qu'en 2012, à Londres, "le McDonald's était situé à l'intérieur du grand self des Jeux". Petit changement en 2016, à Rio : "il était un peu à l'extérieur, mais restait accessible depuis le village olympique".