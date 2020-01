Les combats de MMA bientôt autorisés en France : comment seront-ils encadrés ?

Ces derniers mois, la pratique du MMA connait un succès grandissant dans l'Hexagone avec, selon les dernières estimations, un nombre de pratiquants oscillant entre 50 000 et 70 000. Au Parisien, Bertrand Amoussou, le président de la commission française de MMA, s'est félicité du choix de la fédération de boxe pour épauler le MMA : "La boxe et le MMA ont beaucoup de points communs et c'est bien qu'elle soit notre fédération de tutelle. Elle remplit tous les critères pour nous aider à grandir, nous former pour qu'à terme, nous puissions être autonomes et avoir notre propre Fédération."

Le MMA, réunit, comme son nom l'indique, plusieurs sports de combat comme le muay-thaï, le kick-boxing, le judo, le jiu-jitsu brésilien, le grappling (un dérivé du jiu-jitsu et de la lutte) ou encore la boxe anglaise. Longtemps présenté comme une discipline violente et "sans limites", le MMA répond, comme tout sport de combat, à des règles bien précises.