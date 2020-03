Les Jeux olympiques de Tokyo reportés en 2021 : qu'en pensent les sportifs ?

La nouvelle est tombée ce mardi 24 mars : les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient débuter le 24 juillet prochain, auront lieu en 2021. De quoi réjouir certains sportifs, qui estiment plus important de mettre fin à la pandémie de coronavirus et de ne faire prendre aucun risque aux athlètes et aux spectateurs. Mais aussi en plonger d'autres dans l'inconnu, en remettant en question toute leur préparation.

A LCI, le perchiste Renaud Lavillenie a fait part de son soulagement. "C’est une décision très dure à prendre. On ose imaginer tout le complexe d’une organisation aussi conséquente que les Jeux olympiques. Mais quand on voit la situation sanitaire dans le monde, plus les jours avançaient moins on pouvait se projeter sur cette compétition-là. Nous sportifs, nous sommes aussi confinés à la maison, on essaye de s’entraîner un petit peu mais c’était très très loin des standards que l’on pouvait avoir pour préparer une telle échéance. Aujourd'hui, on est soulagés d’avoir un poids en moins, parce que la priorité est de pouvoir faire face à cette crise, de pouvoir respecter au maximum toutes les consignes que l’on a, et là on n’a plus besoin de se dire qu’il faut quand même s’entraîner et essayer de rechercher une performance."

Médaillé de bronze sur 200 m aux JO de Rio, Christophe Lemaitre a déclaré à L'Equipe : "C'était très compliqué de tenir les délais prévus, presque tous les sportifs ne peuvent plus s'entraîner de manière optimale depuis plusieurs jours, et on ne sait pas combien de temps la pandémie va durer. (...) En automne, cela aurait peut-être été possible, mais dans le doute, il est tout à fait préférable de reporter les JO d'un an. C'est une décision sage."