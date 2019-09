Les Toulousains découvrent le WateRugby

JT 13H - Le temps d'un week-end, la Garonne s'est transformée en un terrain de rugby. D'anciens rugbymen se sont essayés au WateRugby.

Et si le ballon ovale se jouait au-dessus de l'eau ? Un terrain flottant a été installé sur la Garonne pour accueillir le WateRugby, la compétition de rugby à cinq durant le week-end du 13 au 15 septembre 2019. Pour marquer les buts et les essais, les joueurs se jettent littéralement dans l'eau. De grands rugbymen internationaux y ont participé et ont joué le jeu. Ils en profitent pour promouvoir le sport dont la cote de popularité a baissé.



