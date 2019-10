Les Voiliers de Saint-Tropez, une tradition qui fête ses 20 ans

JT 13H - À Saint-Tropez, dans le Var, le port accueille quelques-uns des plus beaux voiliers du monde une fois par an. Une tradition qui existe depuis une vingtaine d'années.

Chaque année depuis 20 ans, Saint-Tropez renoue avec sa tradition maritime. Comme au siècle dernier, le petit village du Var, qui s'est débarrassé des yachts à moteur, retrouve son aspect d'autrefois. Pour l'occasion, 4 000 marins aguerris ou néophytes s'y rendent pour le plaisir de se retrouver. Dans ce musée à ciel ouvert, on peut découvrir des navires qui s'offrent une seconde jeunesse. Il fermera ses portes le 6 octobre 2019.



