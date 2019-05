Ma vie après... avoir été champion olympique : Yannick Agnel, "tout à réécrire"

S'ensuit un silence médiatique interminable. "C'était une volonté de ma part", clarifie Yannick Agnel. "Je savais que j'avais une page blanche devant moi après l'arrêt de ma carrière et que j'avais tout à réécrire. Quand tout s'arrête de façon si abrupt, qu'il n'y a plus personne qui répond au bout du fil alors que pendant des années, pendant que tu es en activité, tout est servi sur un plateau en permanence, c'est difficile de se construire une histoire, un sens, une stabilité." Pendant de longues semaines, de longs mois, le jeune retraité se cherche. "J'avais besoin de rompre avec ce fil rouge qu'a été le sport durant toute ma jeunesse, histoire de me recentrer et de me ressourcer. J'ai fait un peu le tour du monde, j'en ai profité pour rencontrer des gens exceptionnels et faire des trucs que je n'avais pas pu faire jusque-là : passer mon permis de conduire, étudier la finance à Dauphine, apprendre une langue, etc... Au final, ça m'a permis d'affiner, un peu comme un entonnoir, la direction à prendre."





Parfois, la bascule peut surprendre, mais pour le Gardois, elle a été évidente. "J'ai trouvé les passions qui me font me lever le matin", témoigne-t-il. Installé à Paris, il partage son temps entre ses sponsors, le futur "café beauté" tenu avec sa compagne, l'écriture d'un livre pour les jeunes et les conférences où il témoigne de son expérience de sportif de haut niveau. En parallèle, Yannick Agnel plonge la tête la première dans l'eSport (ou jeu vidéo compétitif) en parrainant une académie à Marseille. "Il n'y a pas eu de cheminement où je me suis dit : "Il faut que j'aille dans l'eSport. Avant d'arrêter, je vivais beaucoup pour un quotidien rythmé avec de l'adrénaline, des challenges et des défis", confie le directeur sportif de la structure Mon Club eSport (MCES). "C'est un peu comme en amour, c'est quand tu commences à arrêter de chercher que le truc te tombe dessus. Tout est parti d'une rencontre humaine, avec Romain Sombret (fondateur de MCES, ndlr). Ça a été d'un naturel évident."