Marathon de Paris : importantes restrictions de circulation samedi et dimanche dans la capitale

Ce dimanche se déroule la 43e édition du marathon de Paris, avec plus de 60.000 participants attendus au départ de la course. Une course qui s’élancera au pied de l'Arc de Triomphe, pour descendre l’avenue des Champs-Elysées et se finir avenue Foch, le tout en passant par la rue de Rivoli, la place de la Bastille ou encore la cathédrale Notre-Dame. Longue de 42,195 kilomètres, l'épreuve va entraîner d'importantes restrictions de circulation, dès samedi.





"La préfecture de Police conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées et d'éviter les quais rive droite, l'ouest parisien (dont les Champs-Elysées et l'avenue Foch), les 1er, 4e et 12e arrondissements ainsi que les bois de Boulogne et de Vincennes", indiquent les autorités municipales.