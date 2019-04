Marathon de Paris : 60 000 personnes y ont participé

Le marathon de Paris a démarré dans la bonne humeur ce matin du 14 avril 2019. Plus de 60 000 personnes y ont participé, dont 23 000 étrangers venant de 145 pays différents. Allant de la fée papillon aux super-héros, en passant par le célèbre amateur de menhir Obélix, les étranges marathoniens ont égayé le parcours de 42 km à travers la belle ville parisienne.



