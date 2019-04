Combien de temps faut-il pour courir le marathon de Paris... en talons aiguilles ?

Un marathon, ce n'est pas que 42 km de souffrance et de combat avec son corps, sa tête et parfois ses pieds. C'est aussi le terrain idéal pour des défis des plus perchés. C'est le cas de Christelle Doyhambehere, de 35 ans. Cette jeune femme venue du Béarn va s’élancer ce dimanche au départ du marathon de Paris juchée sur des talons de 7.5 cm. Un défi qui compte son - tout - petit nombre d'adeptes puisqu'il existe dans cette "catégorie officieuse", un record du monde détenu par une Américaine depuis 2017.





Au départ, tout est parti d’une journée pluvieuse lors de laquelle elle et son compagnon s’étaient inscrits pour la fameuse épreuve de course avant d’aller au cinéma. "En sortant, nous avons rejoint la voiture en courant, je portais des talons. Sur le chemin du retour, mon compagnon m'a dit pour plaisanter : 'Pourquoi ne pas courir le marathon avec ces chaussures.'" explique Christelle à France Bleu Pyrénées-Atlantique.