Marathon : il n'y a pas d'âge pour courir

Deux parcours de vie et une passion commune. Charly Bancarel, 90 ans, et Emeline Paumier, 19 ans, sont deux marathoniens. Le dimanche 14 avril 2019, ils participeront au Marathon de Paris. Et peu importe le chronomètre et le rang, tous deux n'ont qu'un seul souhait, celui de franchir la ligne d'arrivée près de l'Arc de Triomphe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.