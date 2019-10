Marathon : le Kényan Eliud Kipchoge passe sous la barre mythique des deux heures

JT 20H - Le Kényan Eliud Kipchoge a réussi ce samedi matin à courir le marathon en moins de deux heures. Un exploit qui ne sera pourtant pas homologué.

Samedi 12 octobre, Eliud Kipchoge a parcouru les 42 km en 1 h 59 min 40 s. Cela semblait impossible, comme un mur infranchissable, il y a encore quelques années. Mais le Kényan est parvenu à avaler 100 mètres de bitume toutes les 17 secondes, l'équivalent d'un sprint tenu non-stop deux heures durant. Les conditions de sa course ont été optimisées. Ce qui empêche la fédération d'athlétisme d'homologuer sa performance.



