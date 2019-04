Marche nordique : en avant !

La marche nordique est un sport qu'on pensait plutôt réserver aux retraités. Et bien, il n'en est rien. Elle fait de plus en plus d'adeptes également chez les jeunes. Il faut dire que la discipline peut se pratiquer partout, à la campagne et aussi en ville. La marche nordique permet surtout de faire travailler pratiquement tous les muscles du haut et du bas du corps.



