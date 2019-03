Marseille : interdiction de consommer de l'alcool lors des tournois de pétanque

Dans la capitale de la pétanque, à Marseille, les habitants ont réagi à la nouvelle réglementation de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Cette dernière a décidé d'interdire la consommation d'alcool durant les tournois de boules. Une règlementation qui surprend les joueurs ayant l'habitude de prendre l'apéro entre les parties. Chacun reconnaît néanmoins que la consommation d'alcool durant les tournois n'est pas une bonne chose, mais estime qu'il n'était pas nécessaire de le réglementer.



