"Merci Poupou" : à Saint-Léonard-de-Noblat, les habitants inconsolables après la mort de Raymond Poulidor

La légende du cyclisme, "l'éternel second" Raymond Poulidor est décédé ce mercredi à l'âge de 83 ans. Dans son village de Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, les habitants ont accueilli la nouvelle de sa disparition avec une grande tristesse.

C'est dans ce village médiéval que ce fils de métayers de la Creuse voisine s'installa tout jeune. Dans ce paysage de collines et de buttes où Poulidor aimait à s'entraîner, pour le côté "rustique" des routes, un peu étroites, où c'est "à la fois vallonné, il y a du plat mais pas trop", analyse un connaisseur local du Tour du Limousin.

Pour les habitants, "Poupou" était une grande personnalité, qui laissera l'image d'un homme simple dont les exploits suscitent encore la fierté et l'admiration. "Merci Poupou". "Merci Raymond pour votre simplicité et votre humanité". "Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Votre simplicité et votre réputation", disaient les premiers mots sur un livre d'or ouvert en mairie.