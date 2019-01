Michael Schumacher fête ses 50 ans : la légende du "Baron rouge" retracée par une application et une exposition

"C'est un musée virtuel, très riche en contenu et en technologie", explique la Fondation "Keep Fighting" ("Continue de te battre"), créée en 2016 à l'initiative de la famille de Schumacher, avec des reproductions en 3D des monoplaces, des archives personnels du pilote, des interviews avec ses amis et rivaux (Flavio Briatore, Felipe Massa, Jean Todt), un tour de circuit de karting de Kerpen-Manheim où il a débuté ou encore un entretien inédit de Michael enregistré en 2013, peu de temps avant son accident. "C'est comme si on avait un paddock dans la poche", résume Sabine Kehm, la fidèle attachée de presse. L'application propose aux fans de télécharger des émojis, rebaptisés "Schumojis". Tous les bénéfices seront reversés à l'œuvre de charité qui soutient de nombreux projets dans le milieu du sport, de l'éducation et la santé publique.