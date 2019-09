Michael Schumacher soigné à Paris dans le plus grand secret

Six ans après son accident de ski, Michael Schumacher a été admis le dimanche 8 septembre à l'hôpital européen Georges-Pompidou (Paris 15e). Le champion le plus titré de l'histoire de la Formule 1 y est soigné par l'un des plus grands spécialistes mondiaux de chirurgie cardiaque, le professeur Philippe Menasché.



