Longtemps interdit en France, le MMA sort de l'ombre lors d'une première soirée de combats officiels

C’est le grand jour. Après des années d’interdiction et alors qu’il connaissait un succès mondial, le MMA s’implante définitivement en France et va voir son premier événement officiel se dérouler ce jeudi soir. Il est l’œuvre de promoteurs français, MMA GP, fondé par Abdel Khaznadji, et Eric Konako, promoteur de combats de muay-thaï. L’événement se déroulera à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, dès 19h30 au palais des sports Maurice-Thorez, et accueillera près de 600 spectateurs.

Cette soirée, qui proposera six combats de MMA, sera notamment l'occasion de voir évoluer quelques Français dont Mickaël Lebout, Lætitia Blot, Karim Ghajo, Alioune Nahaye et Kevin Fall. Cette soirée, qui fait office de grande première en France, sera suivie dès samedi soir par une autre, organisée à Bercy par le deuxième plus grand organisateur de combats de MMA sur la planète, le Bellator.